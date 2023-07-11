Представлен первый водоблок для охлаждения NVIDIA H100

Компания Comino, относительно новый игрок в индустрии жидкостного охлаждения, недавно представила свою передовую разработку — водоблок для видеокарты NVIDIA H100. Стоит отметить, что данная видеокарта предназначена не для игровых задач, а для работы с технологиями на базе искусственного интеллекта, так что их обычно устанавливают в огромные серверные массивы. Новый блок обеспечивает полное покрытие охлаждением графического процессора, памяти и модулей питания. В конструкции Comino использовались только материалы, не подверженные коррозии (например, медь, нержавеющая сталь, алюминий и пластик), так что у нового водоблока просто огромная долгожительность. Основа блока выполнена из меди, а рама и задняя пластина — из алюминия. Компания утверждает, что при температуре охлаждающей жидкости в 20 °C температура чипа GH100 с водоблоками Comino составит 30-40 °C.

Comino использует технологию деформационной резки, чтобы создать медный радиатор толщиной всего 0,1 мм с каналом шириной 0,1 мм и высотой 3 мм. Сам блок имеет однослотовое исполнение с адаптерами для соединения сзади и вариантом адаптера под углом 90º для применения в рабочих станциях. Решение, безусловно, очень интересное, но в промышленных масштабах его никто применять не стоит, потому что за всем этим нужно следить на постоянной основе — вода может вытекать. И если речь идёт о массиве из 30 тысяч видеокарт, то следить за протечками никто не будет — слишком долго и дорого.
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