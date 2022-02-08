Представлен пылесос Dyson V12 Detect Slim с лазерным датчиком

Компания Dyson выпустила новый беспроводной пылесос с технологией лазерного обнаружения под названием Dyson V12 Detect Slim. Пылесос нового поколения Dyson V12 Detect Slim был выпущен в Индии со специальными функциями, такими как лазерное обнаружение, а также акустический пьезодатчик. Акустический датчик может обнаруживать частицы пыли размером до 10 микрон и предоставлять данные в режиме реального времени о количестве и размере собранных частиц пыли.

В Dyson V12 Detect Slim используется диодный лазер, расположенный под углом 1,5 градуса и на расстоянии 7,3 мм от земли, для сканирования, обнаружения и анализа пыли на поверхности. Акустический пьезодатчик подсчитывает количество всасываемых частиц 15 000 раз в секунду, а данные о количестве и размере частиц отображаются на ЖК-дисплее.

Dyson V12 Detect Slim производит 150 Вт всасывания воздуха и обрабатывает пыль с помощью 5-ступенчатой ​​​​фильтрации, которая захватывает 99,99% частиц пыли размером до 0,3 микрона, обеспечивая глубокую очистку. Некоторые интересные инновации включают технологию щетки, предотвращающей спутывание, которая предотвращает засорение щетки волосами и шерстью домашних животных с помощью конической щетки, предотвращающей спутывание, которая скручивает волосы в контейнер для мусора.
Комментарии и отзывы Dyson V12 Detect Slim
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