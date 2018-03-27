Представлен планшет Acer Chromebook Tab 10

Компания Acer представила первый планшет на базе Chrome OS, который получил название Chromebook Tab 10. Новинку оснастили 9,7-дюймовым дисплеем 2048:1536 пикселей, шестиядерным процессором Rockchip OP1 (RK3399), 4 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной расширяемой памяти, 5 Мп основной и 2 Мп фронтальной камерами, стереодинамиками, портом USB 3.1 Type-C и 3,5-мм аудиоразъемом. К планшету не прилагается клавиатура, однако в комплекте предусмотрен стилус Wacom EMR для рисования и создания рукописных заметок. Продажи Acer Chromebook Tab 10 стартуют в апреле по цене 329 долларов.