Представлен планшет LG G Pad 5 10.1

Компания LG пополнила ассортимент планшетов моделью G Pad 5 10.1, который работает под управлением операционной системы Android 9.0 Pie. Новинку оснастили 10,1-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 1920:1200 пикселей, производительным, но довольным старым 4-ядерным процессором Snapdragon 821, 4 ГБ оперативной памяти LPDDR4, 32 ГБ флеш-памяти UFS 2.0, слотом для карт памяти micro SD, 8 Мп основной и 5 Мп фронтальной камерами, модулями Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac и Bluetooth 4.2 BLE, слотом для SIM-карты, боковым сканером отпечатков пальцев, портом USB Type-C, 3,5-мм разъемом для наушников и ёмким аккумулятором на 8200 мАч. Размеры планшета равны 247,2:150,7:8 мм, масса – 498 г, а вот цена пока не сообщается.