Представлен OnePlus Turbo 6X Pro с АКБ на 8000 мАч

Компания OnePlus пополнила ассортимент смартфонов моделью Turbo 6X Pro, главной особенностью которой стала батарея ёмкостью 8000 мАч. Новинку также оснастили поддержкой 80-Вт проводной и обходной зарядок, 4-нанометровой однокристальной системой MediaTek Dimensity 7400 SUPER с тактовой частотой до 2,6 ГГц, 6,78-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 1272:2772 точек, кадровой частотой до 144 Гц и пиковой яркостью 6500 нит, сдвоенной основной камерой с модулями на 50 Мп (оптическая стабилизация) и 8 Мп (сверхширик с углом обзора 112°), фронтальной камерой разрешением 16 Мп, защитой от воды и пыли в соответствии со степенями IP66, IP68, IP69 и IP69K, стереодинамиками, модулем NFC, ИК-портом и корпусом толщиной 8,8 мм и массой 213 граммов. Цена базовой конфигурации с 8/128 ГБ составит эквивалент 280 долларов на дебютном китайском рынке.

Китайская версия Xiaomi 17T получит более ёмкий аккумулятор…
Компания Xiaomi объявила, что китайская версия недавно представленного на глобальном рынке Xiaomi 17T пол…
iQOO 15 Ultra возглавил рейтинг флагманов AnTuTu …
Команда бенчмарка AnTuTu опубликовала рейтинг самых производительных флагманов под управлением операционн…
Sony представила смартфон Xperia 1 VIII…
Флагманские смартфоны Sony Xperia 1 практически не менялись внешне с 2020 года, однако с выходом Xperia 1…
Инсайдер раскрыл дату выхода Xiaomi 17T …
Авторитетный инсайдер Йогеш Брар сообщает, что глобальная презентация смартфонов Xiaomi 17T и Xiaomi 17T …
Oppo выпустила Find N6 без складки по центру экрана…
Сегодня компания Oppo представила складной флагман Find N6, который, по словам самого производителя, выхо…
Samsung наращивает производство Galaxy S26 Ultra…
Согласно свежей информации от достаточно надёжных инсайдеров, компания Samsung в этом месяце наращивает п…
Смартфон Xiaomi 17T получит 144-Гц экран …
Известный достоверными утечками инсайдер Digital Chat Station поделился подробностями о смартфонах Xiaomi…
В сеть слили рендеры iPhone Fold…
Если слухи окажутся верными, мы должны увидеть первый складной смартфон Apple позже в этом году, вместе с…
Обзор realme C100i:ставка на батарею и практичностьОбзор realme C100i:ставка на батарею и практичность
Обзор realme C85. Защищенный смартфон с длительным временем работыОбзор realme C85. Защищенный смартфон с длительным временем работы
Tecno Spark 40 обзор и тесты доступного смартфонаTecno Spark 40 обзор и тесты доступного смартфона
Обзор Tecno CAMON 40 Pro 5G. Заряженный смартфон в среднем сегменте с ИИ на бортуОбзор Tecno CAMON 40 Pro 5G. Заряженный смартфон в среднем сегменте с ИИ на борту
TECNO POVA 7 Neo обзор и тесты. Доступный и мощный молодежный смартфонTECNO POVA 7 Neo обзор и тесты. Доступный и мощный молодежный смартфон
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor