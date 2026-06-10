Представлен OnePlus Turbo 6X Pro с АКБ на 8000 мАч

Компания OnePlus пополнила ассортимент смартфонов моделью Turbo 6X Pro, главной особенностью которой стала батарея ёмкостью 8000 мАч. Новинку также оснастили поддержкой 80-Вт проводной и обходной зарядок, 4-нанометровой однокристальной системой MediaTek Dimensity 7400 SUPER с тактовой частотой до 2,6 ГГц, 6,78-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 1272:2772 точек, кадровой частотой до 144 Гц и пиковой яркостью 6500 нит, сдвоенной основной камерой с модулями на 50 Мп (оптическая стабилизация) и 8 Мп (сверхширик с углом обзора 112°), фронтальной камерой разрешением 16 Мп, защитой от воды и пыли в соответствии со степенями IP66, IP68, IP69 и IP69K, стереодинамиками, модулем NFC, ИК-портом и корпусом толщиной 8,8 мм и массой 213 граммов. Цена базовой конфигурации с 8/128 ГБ составит эквивалент 280 долларов на дебютном китайском рынке.