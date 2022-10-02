Представлен портативный экран Huawei Smart Screen Portable

Компания Huawei пополнила ассортимент портативных мониторов моделью Smart Screen Portable, которая также получила функции планшетного компьютера. Новинку оснастили 10,4-дюймовой панелью с разрешением 2К, аккумулятором ёмкостью 10995 мАч, акустической системой, селфи-камерой разрешением 8 Мп, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ флеш-памяти. Какая однокристальная система используется в устройстве пока не раскрывается, как и название ОС (вероятно, фирменная HarmonyOS). Старт приема предзаказов запланирован на 20 октября – тогда же объявят цену монитора.

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