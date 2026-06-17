Представлен портативный игровой ПК OneXPlayer X2 Mini Pro

Компания One Netbook начала кампанию в Indiegogo по сбору средства на портативный игровой ПК X2 Mini Pro, который оценен в 2466 долларов. Новинка характеризуется 8-ядерным процессором AMD Ryzen AI Max+ 388 с тактовой частотой до 5 ГГц и встроенной графикой Radeon 8060S, 48 ГБ или 64 ГБ оперативной памяти LPDDR5x, твердотельным накопителем M.2 2280 PCIe 4.0 вместимостью 1 ТБ или 2 ТБ, слотом для дополнительного mini SSD (до 2 ТБ) и карты памяти microSD до 2 ТБ, системой охлаждения с четырьмя медными тепловыми трубками и двумя вентиляторами (5400 об/мин), 8,8-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 1920:1200 точек, кадровой частотой до 144 Гц и поддержкой VRR, съёмными геймпадами с датчиками Холла и вибромоторами, батареей ёмкостью 85 Втч, интерфейсами USB 4, USB 3.2 (Type-C и Type-A), 3,5-мм аудиогнездом, корпусом с размерами 331:138:22 мм и массой 719 граммов без аккумулятора.