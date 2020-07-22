Представлен портативный игровой монитор ASUS ROG Strix XG16

Компания ASUS пополнила ассортимент портативных мониторов моделью ROG Strix XG16, которая ориентирована на геймеров. Новинка характеризуется 15,6-дюймовой панелью с разрешением 1920:1080 пикселей (формат Full HD), частотой обновления изображения 144 Гц, широкими углами обзора, подставкой, которая позволяет работать как с альбомной, так и с портретной ориентацией, совместимостью со штативом ROG Tripod для размещения на удобной высоте и под различными углами (можно создать двухдисплейную конфигурацию), двумя портами USB Type-C, интерфейсом Micro-HDMI и возможностью автономной работы от встроенного аккумулятора. Цена ASUS ROG Strix XG16 будет объявлена ближе к старту продаж, который намечен только на декабрь этого года.