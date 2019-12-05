Представлен портативный монитор MSI Optix MAG161V

Компания MSI пополнила ассортимент портативных мониторов моделью Optix MAG161V, который может найти применение в составе игровой системы. Новинка характеризуется 15,6-дюймовой IPS-панелью с разрешением 1920:1080 точек, углами обзора по горизонтали и вертикали до 178 градусов, яркостью 180 кд/м2, контрастностью 800:1, динамической контрастностью 100 000 000:1, размерами 357:11:227 мм, массой 900 г, наличием интерфейсов USB и HDMI, а также функциональной обложкой. Монитор появится в продаже в ближайшее время, однако его цена пока не сообщается.