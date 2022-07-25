Представлен портативный монитор Philips 16B1P3302

Компания Philips представила портативный монитор 16B1P3302, который получил 15,6-дюймовую IPS-панель с разрешением 1920:1080 пикселей (формат Full HD). Новинка характеризуется частотой обновления 75 Гц, временем отклика 4 мс (GtG), яркостью 250 кд/м2, контрастностью 700:1, динамической контрастностью 50 000 000:1, углами обзора по горизонтали и вертикали до 170 градусов, 46% охватом цветовой палитры NTSC и 64% охватом sRGB, воспроизведением 16,2 млн цветовых оттенков, интерфейсом USB Type-C, 3,5-мм разъемом, подставкой с возможностью наклона от 0 до 90 градусов, фирменной технологией SmartImage для оптимизации характеристик в зависимости от контента на дисплее, режимом LowBlue для устранения мерцания и режимом EasyRead для комфортного чтения. Цена и дата начала продаж монитора будут объявлены позже.

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