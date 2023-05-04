Представлен портативный монитор ViewSonic VX1622-4K

Компания ViewSonic пополнила ассортимент портативных мониторов моделью ViewSonic VX1622-4K, которая получила 15,6-дюймовую OLED-матрицу с разрешением 3840:2160 пикселей (формат 4K). Новинка также имеет соотношение сторон 16:9, пиковую яркость 440 кд/м², контрастность 1 000000:1, время отклика 1 мс, матовое противобликовое покрытие, 100% охват цветового пространства Adobe RGB и 100% гаммы DCI P3, сертификацию VESA DisplayHDR True Black 500, интерфейс Mini HDMI, разъем USB Type C и 2-Вт звуковую систему. Цена и дата начала продаж монитора будут объявлены позже.

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