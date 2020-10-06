Представлен портативный сенсорный монитор AOC 16T2

Компания AOC представила в России портативный монитор 16T2, который получил 15,6-дюймовую IPS-панель. Новинка характеризуется разрешением 1920:1080 пикселей, контрастностью 700:1, яркостью 250 кд/м2, частотой обновления 60 Гц, временем отклика 4 мс, поддержкой сенсорного управления, аккумулятором ёмкостью 8000 мАч, возможностью работы в качестве павербанка, двумя портами USB Type-C, цифровым интерфейсом Micro HDMI, защитной обложкой, которую можно использовать в качестве подставку, креплением VESA, стереофоническими динамиками мощностью по 1 Вт и 3,5-мм разъемом. Продажи монитора начнутся уже в этом месяце по цене в 26 тысяч рублей.