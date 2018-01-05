Представлен процессор для смартфона Samsung Galaxy S9 – Exynos 9810

Компания Samsung официально представила топовый процессор Exynos 9810, на котором будут построены флагманские смартфоны Galaxy S9 и Galaxy S9 Plus. Новинка стала вторым поколением 10-нм архитектуры и третьим изданием собственных ядер: четыре фирменных ядра с пиковой частотой 2,9 ГГц дополнены здесь квартетом энергоэффективных ядер Cortex-A55 с частотой 1,9 ГГц. По словам Samsung, производительность выросла в два раза в одноядерном режиме и на 40% в многоядерном. В качестве GPU чипсета используется второе поколение архитектуры Bifrost – чип Mali-G72MP18. Здесь заявлен 20% прирост производительности. Также отмечается поддержка памяти (LPDDR4X, UFS 2.1, SD 3.0), беспроводных подключений (в том числе LTE Cat.18 6CA на скорости до 1,2 Гбит/с) и записи видео в формате 4К@120fps.