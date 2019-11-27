Представлен процессорный кулер Deepcool Gammaxx GT A-RGB

2019-11-27, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - Deepcool Gammaxx GT A-RGB; [62]
Компания Deepcool пополнила ассортимент процессорных кулеров башенного типа моделью Gammaxx GT A-RGB. Новинка характеризуется четырьмя 6-мм медными U-образными тепловыми трубками, контактирующими с крышкой процессора, радиатором с габаритами 127:50:155 мм, 120-мм вентилятором со скоростью вращения от 500 до 1650 оборотов в минуту (±10 %), потоком воздуха до 110 кубических метров в час, уровнем шума до 27,8 дБА и многоцветной подсветкой A-RGB. Охладитель поддерживает работу с процессорами Intel LGA2066/2011-v3/2011/1151/1150/1155/1366 и AMD AM4/AM3+/AM3/AM2+/AM2/FM2+/FM2/FM1. Размеры кулера равны 129:77:157,5 мм.


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