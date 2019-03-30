Представлен процессорный кулер SilverStone Krypton KR02

Компания SilverStone пополнила ассортимент процессорных кулеров моделью Krypton KR02, который является решением башенного типа. Новинка характеризуется конструкцией с алюминиевым радиатором, тремя медными тепловыми трубками диаметром 6 мм, соединенными с медным основанием, вспомогательным радиатором, 92-мм вентилятором со скоростью вращения (ШИМ) в диапазоне от 800 до 2800 оборотов в минуту, уровнем шума от 13,6 до 34,8 дБА и потоком воздуха 95 кубических метров в час. Заявлена совместимость с чипами AMD Socket AM2/AM3/AM4/FM1/FM2 и процессорами Intel LGA 775/115X/1366/2011/2066. Размеры новинки равны 125:92:51 мм, а масса – 380 г.