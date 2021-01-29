Представлен процессорный кулер Thermaltake UX210 ARGB

Компания Thermaltake пополнила ассортимент процессорных кулеров башенного типа моделью UX210 ARGB, которая предназначена для процессоров AMD AM4/AM3+/AM3/AM2+/AM2/FM2/FM1 и Intel LGA 2066/2011/2011-3/1366/1200/1156/1155/1151/1150 с TDP до 150 Вт. Новинка характеризуется алюминиевым радиатором, пятью 6-мм U-образными тепловыми трубками, контактирующим с крышкой процессора медным основанием, 120-мм вентилятором со скоростью вращения (регулировка методом ШИМ) от 600 до 2000 оборотов в минуту, потоком воздуха до 123 кубических метров в час, производимы шумом не более 34,3 дБА, воздушным давлением до 2,31 мм водного столба, гидравлическим подшипником и 9-лопастной крыльчаткой. Также отметим адресуемую ARGB-подсветку, которая совместима с популярными технологиями синхронизации, и размеры 136:74:153 мм. Цена и дата начала продаж охладителя будут объявлены позже.

Комментарии и отзывы Thermaltake UX210 ARGB
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