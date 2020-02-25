Представлен процессорный кулер Zalman CNPS16X

Компания Zalman пополнила ассортимент процессорных систем охлаждения моделью CNPS16X, которая ориентирована на чипы с TDP 150 Вт. Новинка характеризуется алюминиевыми пластинами, связанными с теплоотводящим основанием четырьмя 6-мм медными никелированными U-образными тепловыми трубками, двумя 120-мм вентиляторами со скоростью вращения (регулируется ШИМ) 1500 об/мин, производительностью 75-90 м³/ч, уровнем шума 25-29 дБА, а также подсветкой на вентиляторах и кожухе. Цена системы охлаждения составляет 60 евро. Zalman CNPS16X поддерживает работу со всеми современными настольными процессорами, включая чипы в исполнении AM4, LGA115x и LGA2066.