Представлен проектор BenQ TH685 с поддержкой HDR

Компания BenQ представила проектор TH685, который ориентирован на использование с игровыми консолями. Новинка характеризуется световым потоком 3500 лм, технологией автоматического регулировки яркости BenQ LumiExpert, низкой задержкой 8,3 мс, разрешением 1920:1080 пикселей, частотой обновления 120 Гц, ресурсом источника света 15000 ч, режимом Game Picture Mode, поддержкой HDR, интерфейсом HDMI 2.0 с 95% охватом цветового пространства Rec. 709, громкоговорителем Trevolo мощностью 5 Вт и эквалайзером. Сообщается о совместимости с Sony PS4, Nintendo Switch, Xbox One X и Google Stadia. Цена проектора составляет 800 долларов.