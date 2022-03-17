Представлен проектор Epson Home Cinema LS11000 4K PRO-UHD

Компания Epson представила проектор Home Cinema LS11000 4K PRO-UHD, который основан на лазерных светодиодах с ресурсом 20 000 ч, технологией смещения пикселей и 3LCD. Новинка также характеризуется 3840:2160 пикселей, размером проецируемого изображения 300 дюймов, световым потоком 2500 лм, контрастностью 1 200 000:1, кадровой частотой 120 к/с и задержкой менее 20 мс в разрешении 4K, поддержкой HDR10, HLG и HDR10+, двумя интерфейсами HDMI 2.1 (один с поддержкой eARC/ARC), портом USB Type-A, разъемом USB Type-A (5В, 2А) для питания, разъемом mini-USB, а также LAN RJ45 и RS-232c. Цена проектора составляет 4000 долларов.