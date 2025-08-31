Представлен проектор JMGO N1 Air Super Bright Edition

Китайские источники сообщают о выходе на местный рынок проектора JMGO N1 Air Super Bright Edition 3, который оценен в эквивалент 420 долларов. Новинка характеризуется технологией трёхцветного лазера MALC 3.0, проекцией картинки диагональю от 60 до 120 дюймов с разрешением 1920:1080 точек на расстоянии от 1,6 до 3,2 метра, контрастностью 3000:1, яркостью 1100 CVIA люмен, предустановленными профилями для RPG, FPS, RCG и SPG, встроенным виртуальным перекрестием, поддержкой переменной кадровой частоты (VRR), процессором DLPC8424, 2 ГБ ОЗУ и 64 ГБ флеш-памяти, двойную звуковую систему с резонатором объёмом 370 куб. см и системой охлаждения с трёхмерной системой циркуляции воздуха.