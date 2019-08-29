Представлен проектор LG HU70L с поддержкой 4K/UHD и HDR10

Компания LG Electronics (LG) представила проектор HU70L, который подойдет для создания домашнего кинотеатра. Новинка характеризуется изображением от 60 до 140 дюймов по диагонали, поддержкой разрешения 3840:2160 пикселей, поддержкой HDR10, яркостью 1500 ANSI-люмен, контрастностью 150 000:1, 92-процентным охватом цветового пространства DCI-P3, стереофоническими динамиками мощностью по 3 Вт, интерфейсами HDMI 2.0, USB Type-C и USB Type-A, а также платформой webOS 4.5. Размеры проектора равны 314:210:95 мм, масса – 3,2 кг. Цена и дата начала продаж будут объявлены позже.