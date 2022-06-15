Представлен проектор Philips Screeneo U4

Источники сообщают о выходе DLP-проектора Philips Screeneo U4, который проецирует картинку с разрешением Full HD. Новинка характеризуется ультракоротким фокусом с минимальным расстоянием 4 см, возможностью выдать 60-дюймовое изображение на расстоянии 19,5 см и 80-дюймовое на 30,5 см, яркостью 400 люмен, контрастностью 1000:1, заявленным сроком службы источника света до 30 тыс. часов, 108% охватом цветовой палитры REC. 709, аудиосистемой формата 2.1 с 15-Вт динамиками, поддержкой Bluetooth 5.0, двумя разъемами HDMI 2.1, интерфейсом USB Type-A, 3,5-мм аудиоразъемом, размерами 123,5:81,5:223,5 мм, массой 1,4 кг, пультом дистанционного управления и двухлетней гарантией производителя.