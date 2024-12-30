Представлен проектор Xiaomi Smart Projector L1 Pro

Компания Xiaomi представила на международном рынке домашний проектор Smart Projector L1 Pro, который может похвастаться яркостью 400 ISO люмен. Новинка также характеризуется разрешением 1080p, проекцией изображения диагональю от 60 до 100 дюймов с соотношением сторон 1,2:1, функциями автофокусировки и коррекции трапецеидальных искажений, двумя 5-Вт динамиками с поддержкой Dolby Audio, адаптерами беспроводной связи Bluetooth 5.0 и Wi-Fi (IEEE 802.11 a/b/g/n/ac), однокристальной системой MT9630, 2 ГБ оперативной и 16 ГБ флэш-памяти, предустановленной ОС Google TV с поддержкой Chromecast, а также корпусом с габаритами 210:128:189 мм и массой 2 кг. Цена и дата начала продаж проектора будут объявлены позже.