Представлен профессиональный 8K-монитор Sharp 8M-B32C1

Компания Sharp пополнила ассортимент профессиональных мониторов моделью 8M-B32C1, которая получила 32-дюймовую панель с разрешением 8К (7680:4320 пикселей). Новинка характеризуется яркостью 800 кд/м2, контрастностью 1300:1, динамической контрастностью 1 000 000:1, 85% охватом цветовой палитры Rec. 2020, углами обзора по горизонтали и вертикали до 176 градусов, временем отклика матрицы 9 мс (GtG), технологией Sharp Advanced UCCT для равномерности цветов, шестью разъемами HDMI и одним интерфейсом DisplayPort, портами USB Type-B и USB Type-A, 3,5-мм разъемом, габаритами 751:260:540 мм и массой 19,2 кг включая подставку. Цена и дата начала продаж монитора будут объявлены позже.