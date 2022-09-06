Представлен профессиональный монитор BenQ PD2506Q

Компания BenQ пополнила ассортимент мониторов моделью PD2506Q, которая получила AH-IPS-панель с разрешением 2560:1440 пикселей. Новинка также характеризуется поддержкой 10-битного цвета, кадровой частотой 60 Гц, временем отклика 5 мс, максимальной яркостью 400 кд/м2, поддержкой DisplayHDR 400 и HDR10, 95% охватом цветовой палитры DCI-P3 и 100% sRGB, поддержкой AQColor, сертификацией Pantone Validated, цветовыми режимами CAD/CAM, Animation, Darkroom и ePaper, KVM-переключателем, интерфейсами HDMI 2.0, DisplayPort 1.4 и USB Type-C (режим DisplayPort) с функцией передачи до 65 Вт энергии, двумя 2,5-Вт динамиками, 3,5-мм аудиогнездом и подставкой с регулировкой высоты, поворота и угла наклона. Цена и дата начала продаж монитора будут объявлены позже.