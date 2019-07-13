Представлен профессиональный монитор BenQ SW270C

Компания BenQ пополнила ассортимент мониторов моделью SW270C, который ориентирован на профессиональных фотографов. Новинка характеризуется 27-дюймовой IPS-панелью с соотношением сторон 16: 9, разрешением 2560:1440 пикселей, поддержкой частоты обновления 60 Гц, аппаратной калибровкой цвета, охватом 99% цветового пространства Adobe RGB, 100% цветового пространства sRGB / Rec. 709 и 96% цветового пространства DCI-P3 / Display P3 с Delta E≤2 в цветовых пространствах Adobe RGB и sRGB, поддержкой HDR10, статической контрастностью 1000: 1, яркостью 300 кд/м2, 16-битной таблицей LUT, технологиями AQColor и Color Uniformity Technology, двумя интерфейсами HDMI 2.0, одним DisplayPort 1.4, двумя портами USB 3.1, портом USB-C, а также слотом для карт SD, SDHC, SDXC и MMC. Цена монитора составит 799 долларов.