Представлен профессиональный монитор Skyworth F27D60U PRO

Компания Skyworth пополнила ассортимент профессиональных мониторов моделью Skyworth D60U PRO, которая уже продается в Китае по цене в 420 долларов. Новинку оснастили 27-дюймовой MiniLED-матрицей с разрешением 4K, 99,5% охватом цветового пространства DCI-P3, 99,9% sRGB и 95% AdobeRGB, пиковой яркостью 1000 нит, цветопередачей ΔE<2, 10-битной глубиной цвета, комплектным подвесным кронштейном с возможностью вращения на 180 градусов, интерфейсами DisplayPort 1.4, HDMI 2.1, USB-A, USB-B и USB-C с функцией подачи питания на другие гаджеты мощностью 96 Вт.

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