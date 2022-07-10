Представлен профессиональный монитор ViewSonic ColorPro VP2786-4K

Компания ViewSonic пополнила ассортимент профессиональных мониторов моделью ViewSonic ColorPro VP2786-4K, которая получила 27-дюймовую IPS-панель с разрешением 4K. Новинка также характеризуется 100-процентным охватом цветовой палитры Adobe RGB, 98% охватом DCI-P3, 10-битной глубиной цвета, сертификатом Forga, который гарантирует соответствие изображению на дисплее и печатной копии, съемным защитным козырьком от бликов, колесом ColorPro Wheel для управления и мониторинга цвета и оптимизации для работы с программой ColorPro Sense. Цена и дата начала продаж монитора будут объявлены позже. Напомним, что ранее был выпущен монитор для фотографов ColorPro VP3286-8K, оцененный в 380 тысяч рублей.

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