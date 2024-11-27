Представлен производительный смартфон Redmi K80

Новинка также получила 6,67-дюймовый дисплей OLED с разрешением 2K, кадровой частотой LTPO до 120 Гц, пиковой яркостью 3200 нит и ультразвуковым дактилоскопическим сенсором, сдвоенную тыльную камеру с модулями на 50 Мп (датчик Light Hunter 800 с оптической стабилизацией) и 8 Мп (сверхширик), селфи-камеру разрешением 20 Мп, прошлогоднюю флагманскую платформу Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 с тактовой частотой до 3,3 ГГц, батарею ёмкостью 6550 мАч, поддержку 90-Вт проводной быстрой зарядки, предустановленную прошивку HyperOS 2 на ОС Android 15, а также адаптеры Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 и NFC.