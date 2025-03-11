Представлен производительный смартфон iQOO Neo 10R

Компания iQOO пополнила ассортимент смартфонов моделью iQOO Neo 10R, которая основана на 4-нанометровой однокристальной системе Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 с тактовой частотой до 3 ГГц. Новинку также оснастили 6,78-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 2800:1260 точек, кадровой частотой 144 Гц, пиковой яркостью 4500 нит и частотой регулировки ШИМ 3840 Гц, ОЗУ стандарта LPDDR5x, системой жидкостного охлаждения площадью 6043 мм², сдвоенной основной камерой с модулями на 50 Мп (сенсор Sony IMX882 и оптическая стабилизация) и 8 Мп (сверхширик), селфи-камерой разрешением 32 Мп, батареей ёмкостью 6400 мАч, поддержкой 80-Вт проводной и 7,5-Вт обратной зарядок, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 6 802.11 be и Bluetooth 5.4, стереодинамиками, предустановленной ОС Android 15 с прошивкой Funtouch OS 15 и защитой от пыли и влаги в соответствии со степенью IP65. Смартфон оценен в 310, 320 и 355 долларов за конфигурации с 8/128 ГБ, 8/256 ГБ и 12/256 ГБ ОЗУ и встроенной памяти соответственно.

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