Представлен раскладной телефон HMD 2660 Flip

Компания HMD объявила о выпуске бюджетного раскладного телефона HMD 2660 Flip, который может похвастаться слотами для двух SIM-карт с поддержкой сотовых сетей 4G VoLTE. Новинку также оснастили корпусом из поликарбоната, 2,8-дюймовым цветным внутренним экраном, внешним ЧБ-дисплеем, крупными кнопками, зарядной док-станцией, камерой VGA, съемной батареей ёмкостью 1450 мАч, ассистентом на базе искусственного интеллекта (DeepSeek), который работает через голосовые команды и поддерживает функции пробуждения, доступа к календарю и контактам, установки будильника и включения радио. HMD 2660 Flip оценен на дебютном китайском рынке в эквивалент 55 долларов.