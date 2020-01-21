Представлен российский смартфон BQ 6042L Magic E

Сегодня российский рынок пополнился смартфоном русской компании BQ, который получил название BQ 6042L Magic E и был оценен в 5990 рублей. В наличии предлагаются такие цвета: темно-синий, винно-красный, градиентный ультрафиолетовый и черный. Новинка оснастилась 6,09-дюймовым IPS HD экраном со врезанной селфи-камерой, основной 13 Мп камерой, чипсетом Unisoc SC9863A, 2 ГБ ОЗУ, 32 ГБ встроенной памяти (поддержка карт памяти MicroSD емкостью до 256 ГБ), модулем бесконтактных платежей NFC, дактилоскопом и индикатором уведомлений на задней крышке, а также батареей на 2950 мАч.