Представлен саундбар Creative Stage Pro с Dolby Audio

Creative Stage Pro — мощный саундбар с сабвуфером с 2.1-канальным звуком, который приносит кинематографический звук в компактные жилые пространства. Будь то на вашем рабочем столе или в гостиной, Stage Pro идеально подходит по размеру и настроен для мощного, иммерсивного аудио — без занятия лишнего места. В основе Stage Pro лежит SuperWide — собственная технология Creative по расширению звуковой сцены. Она проецирует звук за пределы физических границ саундбара, обеспечивая неожиданно обширный и пространственный опыт прослушивания.

С поддержкой Dolby Audio (Dolby Digital Plus) Stage Pro улучшает восприятие звука — предлагая четкие диалоги, естественную тональность и изысканные детали для различных типов контента. Даже от компактного устройства SuperWide заполняет комнату присутствием и глубиной, обеспечивая полное погружение. Компактный по форме, смелый по производительности — Creative Stage Pro обеспечивает 160 Вт динамического звука через специально настроенные полнодиапазонные драйверы и длинноходный сабвуфер.
  • Высокопроизводительная система саундбара с 2.1-канальным звуком и длинноходным сабвуфером
  • Технология SuperWide для обширной звуковой сцены
  • Поддержка Dolby Audio (Dolby Digital Plus) для кинематографической четкости
  • Два режима прослушивания: ближнего поля и дальнего поля
  • Пиковая мощность 160 Вт со специально настроенными полнодиапазонными драйверами
  • Универсальное подключение: HDMI ARC (с CEC), Optical-in, Bluetooth 5.3, AUX-in и USB
