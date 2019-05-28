Представлен сенсорный дисплей Asus ZenScreen Touch

Компания Asus представила в рамках выставки Computex 2019 сенсорный дисплей ZenScreen Touch. Новинка характеризуется 15,6-дюймовой IPS-панелью разрешением 1920:1080 пикселей, распознаванием до 10 прикосновений одновременно, разъемом USB-C, портом Micro-HDMI для подключения, например, фотоаппарата, аккумулятором на 7800 мАч, которого хватит на 4 часа автономной работы на максимальной яркости, чехлом, который используется в качестве подставки, 2 динамиками мощностью по 1 Вт, а также возможностью подключения к смартфонам под управлением Android 6.0 и выше и к компьютерам под управлением ОС Windows 10. Масса дисплея равна 900 г, а толщина – 9 мм. Старт продаж ZenScreen Touch запланирован на вторую половину этого года.