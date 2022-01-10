Представлен складной смартфон Honor Magic V

Как и было обещано, сегодня компания Honor пополнила ассортимент смартфонов своей первой складной моделью – Magic V. Новинку оснастили топовой платформой Snapdragon 8 Gen 1 с частотой до 3,0 ГГц и модемом Snapdragon X65 5G, главным 7,9-дюймовым OLED-экраном с разрешением 2272:1984 пикселей и кадровой частотой 90 Гц, внешним 6,45-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 2560:1080 пикселей и частотой обновления 120 Гц, селфи-камерой на 42 Мп, тройной тыльной камерой с модулями разрешением по 50 Мп, 12 ГБ ОЗУ и 256 или 512 ГБ флеш-памяти, аккумулятором ёмкостью 4750 мАч и поддержкой проводной зарядки мощностью 66 Вт. Размеры устройства в закрытом состоянии составляют 160,4:72,7:14,3 мм, а в открытом – 160,4:141,1:6,7 мм. Масса равно 293 граммам. Цена, как и ожидалось, оказалась немаленькой – 2200 долларов.