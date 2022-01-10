Представлен складной смартфон Honor Magic V

Как и было обещано, сегодня компания Honor пополнила ассортимент смартфонов своей первой складной моделью – Magic V. Новинку оснастили топовой платформой Snapdragon 8 Gen 1 с частотой до 3,0 ГГц и модемом Snapdragon X65 5G, главным 7,9-дюймовым OLED-экраном с разрешением 2272:1984 пикселей и кадровой частотой 90 Гц, внешним 6,45-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 2560:1080 пикселей и частотой обновления 120 Гц, селфи-камерой на 42 Мп, тройной тыльной камерой с модулями разрешением по 50 Мп, 12 ГБ ОЗУ и 256 или 512 ГБ флеш-памяти, аккумулятором ёмкостью 4750 мАч и поддержкой проводной зарядки мощностью 66 Вт. Размеры устройства в закрытом состоянии составляют 160,4:72,7:14,3 мм, а в открытом – 160,4:141,1:6,7 мм. Масса равно 293 граммам. Цена, как и ожидалось, оказалась немаленькой – 2200 долларов.

Комментарии и отзывы Honor Magic V
Складной смартфон Oppo Find N заказали миллион человек…
Складной смартфон Oppo Find N заказали миллион человекМы уже писали о том, что первая партия складного смартфона Oppo Find N была раскуплена в первые минуты по…
VR-шлем Apple выпустят в 2022 году…
VR-шлем Apple выпустят в 2022 годуПо словам известного аналитика Минг-Чи Куо, давно обсуждаемая в сети гарнитура смешанной реальности Apple…
Honor анонсировала складной смартфон Magic V…
Honor анонсировала складной смартфон Magic VДостоверные источники сообщают, что новый складной смартфон от Honor уже некоторое время находится в разр…
OnePlus 10 Pro показался вживую на фото…
OnePlus 10 Pro показался вживую на фотоВ сети появилась живая фотография смартфона OnePlus 10 Pro, который еще не был представлен официально. Ап…
Apple запустила программу ремонта iPhone на дому…
Apple запустила программу ремонта iPhone на домуApple стала намного более дружелюбной к ремонту своими руками — компания запускает программу самостоятель…
Утечка характеристик Realme 9i…
Утечка характеристик Realme 9iRealme 9 будет запущена где-то в январе 2022 года с как минимум четырьмя моделями. Одним из смартфонов ли…
Oppo Reno 5 и Oppo Reno 6 получают стабильную ColorOS 12 на …
Oppo Reno 5 и Oppo Reno 6 получают стабильную ColorOS 12 на Бренд Oppo начала выпуск стабильной ОС ColorOS 12 на базе Android 12 для устройств серии Oppo Reno 5 и Op…
Анонсирован смартфон Oppo Reno7 Pro League of Legends…
Анонсирован смартфон Oppo Reno7 Pro League of LegendsOppo и Riot Games объединились для создания ограниченного издания Reno7 Pro League of Legends, которое бы…
Обзор Cubot King Kong 5. Смартфон для брутальных мужчинОбзор Cubot King Kong 5. Смартфон для брутальных мужчин
Обзор realme 8i 4/128 ГБ RU. Удачный середнячокОбзор realme 8i 4/128 ГБ RU. Удачный середнячок
Лучший смартфон Samsung. Samsung Galaxy A31 64GBЛучший смартфон Samsung. Samsung Galaxy A31 64GB
Обзор POCO F3 8/256GB. Экран 120 Гц, NFC и яркий AMOLEDОбзор POCO F3 8/256GB. Экран 120 Гц, NFC и яркий AMOLED
50 дней до Евро 2020. Как в Санкт-Петербурге будет проходить чемпионат по футболу50 дней до Евро 2020. Как в Санкт-Петербурге будет проходить чемпионат по футболу
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor