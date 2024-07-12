Представлен складной смартфон Honor Magic V3

Компания Honor пополнила ассортимент складных смартфонов моделью Magic V3, которая может похвастаться рекордной толщиной в сложенном состоянии 9,2 мм, в разложенном 4,35 мм и массой 226 грамм. Новинку оценили в 1240 долларов, 1380 и 1515 долларов за конфигурации с 12/256, 16/512 ГБ и 16/1 ТБ оперативной и флеш-памяти соответственно.

Смартфон также характеризуется корпусом из аэрокосмического углеволокна, петлями толщиной 2,84 мм, водонепроницаемостью до 2,5 м, водозащитой в соответствии со степенью IPX8, поддержкой управления мокрыми руками, аккумулятором ёмкостью 5150 мАч, поддержкой 66-Вт проводной и 50-Вт беспроводной зарядок, топовым процессором Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, поддержкой спутниковой связи, двумя 20-Мп селфи-камерами, тройной основной камерой с модулями разрешением 50-Мп, 40 Мп (сверхширик) и 50 Мп (телефото), 6,43-дюймовым внешним OLED-дисплеем с разрешением 2376:1060 точек, яркостью 1800 кд/кв.м и частотой регулировки ШИМ 4320 Гц, 7,92-дюймовым внутренним OLED-экраном с разрешением 2344:2156 точек, частотой обновления 120 Гц и частотой регулировки ШИМ 3840 Гц.

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