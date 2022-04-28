Представлен складной смартфон Huawei Mate Xs 2

Компания Huawei пополнила ассортимент складных смартфонов моделью Huawei Mate Xs 2, экран которого раскладывается наружу. Новинку оснастили 7,8-дюймовым гибким OLED-дисплеем с разрешением 2480:2200 пикселей, частотой обновления 120 Гц, антибликовым нанооптическим покрытием и отсутствием заметной складки, корпусом из титанового сплава, сверхлёгкого углеволокна и сверхпрочной стали толщиной в разложенном состоянии 5,4 мм, массой 255 г, восьмиядерной платформой Qualcomm Snapdragon 888 без модема 5G, ОЗУ LPDDR5, флеш-памятью UFS 3.1, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 50 Мп, 13 Мп (сверхширик) и 8 Мп (8-кратный оптический зум), аккумуляторами ёмкостью 4600 мАч и 4880 мАч в зависимости от версии, а также поддержкой 66-Вт зарядки.

Версия с 8 ГБ оперативной и 256 ГБ флеш-памяти оценена в 1510 долларов, с 8/512 ГБ – 1740 долларов, а Collector’s Edition с 12/512 ГБ памяти и батареей повышенной ёмкости – 1965 долларов.