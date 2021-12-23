Представлен складной смартфон Huawei P50 Pocket

Компания Huawei пополнила ассортимент смартфонов со складным экраном моделью P50 Pocket, которую во время презентации активно сравнивали с iPhone 13 Pro Max (размеры) и с Galaxy Z Flip3 (форм-фактор).

Новинку оснастили 6,9-дюймовым гибким дисплеем с соотношением сторон 21:9, частотой обновления 120 Гц и разрешением 2790:1188 точек, внешним 1-дюймовым экраном, восьмиядерной платформой Snapdragon 888 4G, тройной камерой с модулями разрешением 40 Мп, 13 Мп (сверхширик) и 32-Мп датчиком Ultra Spectrum (ультрафиолетовая камера), батареей ёмкостью 4000 мАч и поддержкой проводной зарядки на 40 Вт. Вариант с 8 ГБ оперативной и 256 ГБ флеш-памяти оценен в Китае в 1410 долларов, а с 12/512 ГБ – 1725 долларов. Продажи начнутся уже сегодня.