Представлен складной смартфон Samsung Galaxy Z Flip6

Компания Samsung пополнила ассортимент компактных складных смартфонов моделью Galaxy Z Flip6, которая оценена в 1100 долларов за базовую конфигурацию.

Новинку оснастили флагманским процессором Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy, 12 ГБ ОЗУ, 256 или 512 ГБ флеш-памяти, 3,4-дюймовым внешним дисплеем AMOLED с разрешением 748:720, пикселей и кадровой частотой 60 Гц, 6,7-дюймовым гибким экраном Dynamic AMOLED 2X с разрешением 2460:1080 пикселей и частотой обновления от 1 до 120 Гц, системой охлаждения с испарительной камерой, батареей ёмкостью 4000 мАч, сдвоенной основной камерой с модулями на 50 Мп (OIS) и 12 Мп (ультраширик), селфи-камерой разрешением 10 Мп, защитой от пыли и воды согласно степени IP48, корпусом толщиной 6,9 мм и 14,9 мм (в сложенном виде), а также массой 187 граммов.