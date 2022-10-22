Представлен складной смартфон Samsung W23 Flip

Компания Samsung представила в Китае складный смартфон W23 Flip, который появится в продаже 28 октября по цене 1380 долларов за вариант с 12 ГБ ОЗУ и 512 ГБ флеш-памяти. Новинку оснастили 1,9-дюймовым внешним дисплеем с разрешением 260:512 пикселей, 6,7-дюймовым AMOLED-экраном с адаптивной кадровой частотой до 120 Гц и разрешением 2640:1080 пикселей, топовой восьмиядерной платформой Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, сдвоенной тыльной камерой с модулями по 12 Мп и оптической стабилизацией изображения, селфи-камерой разрешением 10 Мп, батареей ёмкостью 3700 мАч, а также защитой от воды в соответствии со степенью IPX8.

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