Представлен складной смартфон Vivo X Fold2

Компания Vivo пополнила ассортимент складных смартфонов моделью X Fold2, которая основана на топовой однокристальной системе Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. Новинка также характеризуется ОЗУ LPDDR5X, флеш-памятью UFS 4.0, крупной системой охлаждения, гибким 8,03-дюймовым экраном LTPO 4.0 с разрешением 2160:1916 пикселей, соотношением сторон 4:3,55, частотой обновления 120 Гц и максимальной яркостью 1800 кд/кв.м, внешним 6,53-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 2520:1080 пикселей, кадровой частотой 120 Гц и яркостью 1600 кд/кв.м, ультразвуковыми дактилоскопами в каждом дисплее, сверхпрочными легкими петлями из авиационной стали, селфи-камерой на 16 Мп, тройной камерой Zeiss с модулями разрешением 50 Мп (сенсор IMX866 и OIS), 12 Мп (сверхширик) и 12 Мп (2-кратный оптический зум), батареей ёмкостью 4800 мАч, поддержкой проводной, беспроводной и обратной беспроводной зарядок мощностью 120 Вт, 50 Вт и 10 Вт соответственно, поддержкой Wi-Fi 7, стереодинамиками и ОС Android 13 с оболочкой OriginOS 3. Версия с 12/256 ГБ оценена в 1310 долларов, а с 12/512 ГБ – 1455 долларов.