Представлен смарт-динамик Xiaomi Yeelight Voice Assistant

Компания Xiaomi пополнила ассортимент умных динамиков моделью Yeelight Voice Assistant, которая появится в продаже в первом квартале 2018 года. В плане дизайна новинка схожа с небезызвестным Amazon Echo Dot. Аппарат оснастили процессором с четырьмя вычислительными ядрами ARM Cortex-A53, работающими на тактовой частоте до 1,2 ГГц, 256 МБ оперативной памяти, 256 МБ флеш-памяти, двухдиапазонным адаптером беспроводной связи Wi-Fi, контроллером Bluetooth Low Energy (LE), шестью микрофонами и динамиком мощностью 2 Вт. Заявлена поддержка голосового ассистента Microsoft Cortana. При помощи колонки можно взаимодействовать с другими «умными» устройствами Xiaomi. Ориентировочная цена Xiaomi Yeelight Voice Assistant составляет 30 долларов.