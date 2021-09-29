Представлен смарт-дисплей Amazon Echo Show 15

Компания Amazon пополнила ассортимент умных дисплеев моделью Echo Show 15, которая получила 15,6-дюймовую панель с разрешением Full HD. Новинку можно крепить в портретной или альбомной ориентации, а ее задачей является помощь в организации дел и развлечении пользователя. Новинка также характеризуется наличием галереи виджетов Alexa, функцией Visual ID, посредством которой виртуальный помощник Alexa узнает пользователя при появлении в поле зрения, персонализацией информации, быстрым просмотром календаря, управлением гаджетами умного дома, выводом «картинки в картинке», поддержкой видезвонков в разрешении Full HD. Также экран может работать банальным телевизором или фоторамкой. Его цена составляет 250 долларов.

Комментарии и отзывы Amazon Echo Show 15
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