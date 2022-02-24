Представлен смартфон BLU G91 Max с Helio G95 и 108-мегапиксельной камерой

Компания BLU представила новый смартфон BLU G91 Max с чипсетом Helio G95. 12-нм чип имеет два ядра Cortex-A76 (2,05 ГГц) и шесть ядер A55 (2,0 ГГц), а также графический процессор Mali-G76 MC4 и модем LTE. Это обновленная версия чипов G90 и G90T, используемых в BLU G91 Pro и G90 Pro.

Телефон оснащен 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти, а также слотом для карт памяти microSD. G91 Max оснащен 6,8-дюймовым дисплеем является одним из самых больших телефонов BLU. Смартфоном имеет разрешение 1080p+ (20,5:9), в отличие от телефонов за пределами G-серии.

Эта модель оснащена лучшей камерой, выпущенной BLU, с основным датчиком на 108 МП (1/1,52 дюйма, 0,7 мкм), сверхшироким датчиком на 5 МП и парой вспомогательных датчиков на 2 МП (макросъемка и глубина). Основная камера может записывать видео 4K со скоростью 30 кадров в секунду. В дисплей также встроена 16-мегапиксельная селфи-камера.

Телефон питается от большой батареи емкостью 5000 мАч. Он поддерживает проводную зарядку мощностью 18 Вт и беспроводную зарядку мощностью 10 Вт. Стоит также отметить боковой сканер отпечатков пальцев и отсутствие NFC.

BLU G91 Max скоро будет доступен в США через Amazon по цене 230 долларов.