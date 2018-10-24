Представлен смартфон BQ-6016L Mercury

В линейке смартфонов BQ появился смартфон, который может работать до двух дней без подзарядки – мощный BQ-6016L Mercury. Благодаря высокоемкому аккумулятору устройства 4000 mAh вы получаете 40 часов разговора, 32 часа любимой музыки, 13 часов просмотра видеороликов, 7 часов непрерывного серфинга в Интернете и 6 часов игр. Несмотря на столь емкую аккумуляторную батарею, аппарат заключен в тонкий корпус толщиной всего 7,9 мм. BQ-6016L Mercury оснащен великолепным безрамочным экраном диагональю 6'' с 2,5D стеклом и яркостью 450 кд/м2, который гарантирует вам высочайшее качество изображений, реалистичную цветопередачу и удивительные визуальные эффекты. Смотрите любимые фильмы, играйте в современные игры – и все это с эффектом полного погружения в происходящее.

13 МП основная и 13 МП фронтальная камеры смартфона с диафрагмой F/2,0 и вспышкой позволяют делать потрясающе четкие и контрастные снимки как при дневном свете, так и в условиях плохой освещенности. Различные режимы съемки BQ-6016L Mercury открывают вам широкие возможности мобильной фотографии. За высочайшую производительность и бесперебойную работу всех функций в смартфоне отвечает четырехядерный процессор MediaTek MT6739WA, который вместе с ОС Android 8.1 Oreo отлично воспроизводит даже самые ресурсоёмкие приложения и игры и справляется с одновременным выполнением нескольких операций. Данный процессор имеет интегрированную поддержку 4G LTE для высокоскоростного мобильного Интернета, а также Wi-Fi и Bluetooth 4.2. Для сверхбыстрой работы тяжелых приложений и просмотра видеороликов высокого качества в BQ-6016L Mercury также доступны 2 ГБ оперативной памяти.

BQ-6016L Mercury можно приобрести за 9 490 рублей.