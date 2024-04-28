Представлен смартфон Blackview BL9000 Pro

Компания Blackview пополнила ассортимент защищенных смартфонов моделью BL9000 Pro, которая оценена в 455 долларов. Новинку оснастили 6,78-дюймовым IPS-экраном с разрешением 2460:1080 пикселей, динамической кадровой частотой 120 Гц, пиковой яркостью 600 кд/м², сертификацией TUV SUD и защитным стеклом Corning Gorilla Glass, селфи-камерой на 50 Мп, основной камерой с модулями разрешением 50 Мп (датчик Samsung ISOCELL GN5 и OIS) и 13 Мп (сверхширик), однокристальной системой MediaTek Dimensity 8020, 12 ГБ ОЗУ и 512 ГБ флеш-памяти, батареей ёмкостью 8800 мАч, поддержкой 120-Вт проводной зарядки, работой при температурах от -20 C° до +60 C°, прочностью по стандарту MIL-STD-810H, защитой от воды в соответствии со степенями IP68 и IP69K, а также тепловизором Flir с разрешением 160:120 пикселей.

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