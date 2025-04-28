Представлен смартфон Blackview Oscal Marine 2 с АКБ на 11000 мАч

Компания Blackview выпустила в продажу защищенный смартфон Oscal Marine 2, главной особенностью которого является аккумулятор ёмкостью 11000 мАч. Новинку также оснастили 6,56-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением HD+ и кадровой частотой 90 Гц, 16-Мп основной и 8-Мп селфи-камерами, 12-нанометровой однокристальной системой UniSoC T615 с тактовой частотой до 1,8 ГГц и графическим ускорителем Mali-G57 MP1, поддержкой 18-Вт быстрой зарядки, модулем NFC, слотом для карты памяти microSD, корпусом толщиной 18,3 мм, защитой от воды и пыли в соответствии со степенями IP68/69K, а также прочностью по стандарту MIL-STD-810H. Первые пользователи смогут приобрести новинку по цене в 100 долларов за базовую конфигурации с 4 ГБ оперативной и 64 ГБ флеш-памяти.