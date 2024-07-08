Представлен смартфон CMF Phone 1

Принадлежащий компании Nothing бренд CMF пополнил ассортимент смартфонов моделью Phone 1, главной особенностью которой стали сменные задние панели. Также отметим наличие коннектора Accessory Point, к которому можно подсоединить шнурок, чехол для карт и подставку.

Новинку оснастили 6,7-дюймовым AMOLED-дисплеем с частотой обновления 120 Гц и разрешением 1080:2400 пикселей, 50-Мп тыльной камерой, селфи-камерой на 16 Мп, однокристальной системой MediaTek Dimensity 7300, 8 ГБ оперативной и 128 ГБ или 256 ГБ флеш-памяти, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой 33-Вт проводной быстрой зарядки, защитой от воды и пыли в соответствии со степенью IP52, модемом для сотовых сетей 5G и предустановленной прошивкой Nothing OS 2.6 на базе ОС Android 14. Базовая версия с 8/128 ГБ оценена в Европе в 210 евро.

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