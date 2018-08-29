Представлен смартфон DIGMA LINX ATOM 3G

DIGMA представила новый смартфон – ATOM 3G серии LINX. Устройство отличается современной операционной системой Android 8.1 Oreo Go Edition и разнообразием цветов корпуса. Смартфон DIGMA LINX ATOM 3G оснащён свежим процессором Spreadtrum SC7731E с четырьмя ядрами ARM Cortex-A7 и частотой в 1.3 ГГц. В процессор встроен современный и производительный графический чип ARM Mali T820 на базе архитектуры Midgard.

В смартфоне установлена новейшая операционная система Google Android 8.1 Oreo в специальной редакции Go Edition. Функциональные особенности этой версии системы и аппаратная оптимизация под Android 8.1 делают этот смартфон быстрым и отзывчивым при работе с любыми задачами. Устройство имеет стильный и компактный корпус 125x64.6x10.5мм из прочного противоударного матового поликарбоната. Смартфон представлен в разных цветах: чёрном, сером, красном, синем и тёмно-синем.