Представлен смартфон Emperion Nebulus на Windows 10

Компания Emperion объявила о скором выходе смартфона Nebulus на архитектуре ARM, работающим под управлением операционной системы Windows 10 on ARM. Смартфон не позволяет совершать звонки в сотовой сети, но при этом на нем можно запускать приложения Android. Для звонков придется использовать мессенджеры, благодаря поддержке LTE.

В качестве аппаратной основы здесь используется разогнанный процессор Snapdragon 845, а программный интерфейс был создан при помощи Microsoft. Смартфон можно переключать в режим рабочего стола через USB-C или по беспроводному каналу. Аппарат сможет поддерживать десктопные приложения для Windows.